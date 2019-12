Musik : Rapper Marteria sucht Bands für Weihnachtsfeier in Rostock

Rapper Marteria will am 22. Dezember in seiner Heimatstadt Rostock eine Weihnachtsfeier ausrichten und sucht dafür noch Bands zum Mitmachen. Das teilte er am Mittwoch, seinem 37. Geburtstag, in einer Facebook-Videobotschaft mit. Voraussetzung sei, dass Interessierte zwischen 12 und 17 Jahren alt sind, aus Rostock oder Mecklenburg-Vorpommern kommen und eine Gruppe von 5 bis 10 Leuten bilden.

Avatar_prignitzer von dpa

04. Dezember 2019, 16:43 Uhr

Die Gruppen sollen ein einminütiges Musikvideo produzieren und ihm dies bis zum 14. Dezember schicken, hieß es in dem Video. «Die besten Videos werden von uns gepostet und die Gewinner zu unserer Weihnachtsfeier eingeladen», sagte Marteria, der seinen Geburtstag in Köln verbrachte. Ort der Party ist das Container-Hotel Dock Inn in Warnemünde.