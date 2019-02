Arbeitsmarkt : Raus aus Lohnkeller: Gewerkschaftsbund macht klare Ansage

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat die Unternehmer in Mecklenburg-Vorpommern ermahnt, im eigenen Interesse den Widerstand gegen Tarifverträge aufzugeben und als Grund den zunehmenden Fachkräftemangel genannt. Gute Leute würden nur in gute Betriebe mit guter Arbeit und guten Löhnen gehen, sagte der Vorsitzende des DGB Nord, Uwe Polkaehn, der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin.

von dpa

09. Februar 2019, 10:51 Uhr

Er reagierte damit auf zunehmende Klagen der Wirtschaft über fehlende Fachkräfte und jüngste Studien, die erneut den eklatanten Ost-West-Lohnunterschied deutlich machten und kein Ende der Pendlerströme erkennen ließen. Dem vom Internetportal «Gehalt.de» aufgestellten Gehaltsatlas 2019 zufolge kommen Arbeitnehmer in Mecklenburg-Vorpommern im Durchschnitt auf einen Bruttoverdienst von 34 155 Euro im Jahr. Das liegt 24 Prozent unter dem bundesweiten Durchschnitt von etwa 45 000 Euro.