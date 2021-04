Kriminalität : Razzien bei Polizei: Möglicherweise unterschlagener Munition

Im Fall von möglicherweise unterschlagener Munition haben Beamte zwei Dienststellen von Polizei-Spezialeinheiten in Augsburg und Nürnberg durchsucht.

München | Zudem habe es eine Razzia in einer Wohnung gegeben, teilten die Münchner Generalstaatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt am Mittwoch mit. Verdächtig seien zwei Polizisten der Spezialeinheiten. Sie sollen für Schießübungen auf einem privaten Schießplatz in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern mitgebrachte Munition unterschlagen haben. Zudem prüfen ...

