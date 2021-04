Gesundheit : Rechtsmediziner fordert mehr Obduktionen von Covid-19-Toten

In Mecklenburg-Vorpommern sind laut Statistik bislang rund 900 Menschen im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus und einer anschließenden Covid-19-Erkrankung gestorben. Mediziner gehen davon aus, dass diese Zahl zu hoch ist.

Rostock | Der Direktor der Rechtsmedizin an der Universität Rostock, Andreas Büttner, hat viel häufigere Obduktionen von mutmaßlich an Covid-19 gestorbenen Menschen gefordert. Bisherige Studien unter anderem in Rostock zeigten, dass die Zahl der tatsächlich an dem Virus Verstorbenen niedriger ist als die offiziellen Zahlen vermuten lassen, sagte Büttner der Deu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.