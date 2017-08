Geschichte : Reformator rettet Männer: Gedenken in Ueckermünde

Mit einer Gedenktafel will das Seebad Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) an die Rettung von Männern durch den pommerschen Reformator Johannes Bugenhagen (1485-1558) vor ihrer Hinrichtung erinnern. Enthüllt werden solle sie in Anwesenheit des Sprengelbischofs der Nordkirche, Hans-Jürgen Abromeit am 14. September, wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte.