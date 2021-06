Gesundheit : Rege Impfnachfrage nach Aufhebung der Impfpriorisierung

Die Aufhebung der Impfpriorisierung hat in Mecklenburg-Vorpommern zu einer regen Nachfrage nach einer Covid-19-Schutzimpfung geführt.

Rostock | Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag berichtete, wurden an der Telefonhotline etwa 3800 Anrufe entgegengenommen, 700 Anrufe mehr als am Spitzentag der Vorwoche. Die Möglichkeit der Online-Registrierung wurde mehr als 6000 Mal genutzt, in der Vorwoche gab es insgesamt knapp 5000 Registrierungen. Nach Angaben des Robert-K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.