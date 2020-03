Wetter : Regen und stürmische Böen im Norden

Im Norden gibt es in den kommenden Tagen meist regnerisches Wetter und zeitweise stürmische Böen. Der Dienstag starte meist bedeckt bei Höchstwerten zwischen neun und elf Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. An der Nordsee sei mit stürmischem Wind aus Süd bis Südwest zu rechnen.

Avatar_prignitzer von dpa

10. März 2020, 07:29 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch ziehe der Regen ostwärts ab, die Bewölkung lockere bei Temperaturen zwischen fünf und sechs Grad auf. Der Mittwoch starte heiter bis wolkig und überwiegend trocken bei Höchstwerten zwischen zehn und 13 Grad. An der See gebe es frischen bis starken Westwind und stürmische Böen.