Gesundheit : Regierung berät zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise

Die Landesregierung ist am Dienstagmorgen mit Gesundheitsexperten sowie Vertretern von Kommunen, Wirtschaft, Gewerkschaften und Verbänden zusammengekommen, um in großer Runde über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten. Weitere Lockerungen, wie die Öffnung des Landes für individuelle Tagestouristen oder die Freigabe von Diskotheken und Clubs, erwarten Beobachter angesichts wieder steigender Infektionszahlen in Deutschland nicht.

Avatar_prignitzer von dpa

04. August 2020, 09:47 Uhr