Regierung : Regierung in Schwerin berät über weitere Wirtschaftshilfen

Avatar_prignitzer von dpa

31. März 2020, 02:15 Uhr

Der Schutz der Wirtschaft vor den ökonomischen Folgen der Corona-Krise bleibt eines der Hauptanliegen der Politik in Mecklenburg-Vorpommern. Daher will die Landesregierung ihre Finanzhilfen auch auf Unternehmen ausdehnen, die mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigen. Über Art und Umfang der Unterstützung wird das Kabinett auf seiner regulären Sitzung am heutigen Dienstag beraten. «Unser Ziel ist, Unternehmen und Arbeitsplätze zu sichern», betonte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). In der Vorwoche hatte die Regierung den «MV-Schutzfonds» für die Wirtschaft beschlossen, der insgesamt 1,1 Milliarden Euro umfasst. Die Soforthilfen für Klein- und Kleinstbetriebe würden bereits sehr gut angenommen, sagte Schwesig. Je nach Mitarbeiterzahl werden zwischen 9000 und 40 000 Euro an Zuschüssen gewährt.