Regierung : Regierung und Hoteliers beraten über Tourismus-Start in MV

Für die coronageplagte Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern zeichnet sich ein Ende der monatelangen Zwangsschließungen ab.

Schwerin | Auf einem weiteren Sondergipfel will die Landesregierung heute mit Branchenvertretern über konkrete Öffnungsschritte beraten. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte bereits vor dem Treffen in Aussicht gestellt, dass Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen noch in dieser Woche wieder öffnen dürfen. Demnach könnten vom 28. Mai Gäste aus MV beher...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.