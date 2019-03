Regierung : Regierung wieder auf Reisen: Bürgerforen in neun Orten

Zum ersten Mal in diesem Jahr geht die gesamte Landesregierung Ende des Monats wieder auf Reisen. Dabei machen die Minister am 28. März in Dömitz, Gadebusch, Schwerin, Kühlungsborn, Rostock und Malchin Station und stellen sich dort den Fragen der Bürger. Wie die Staatskanzlei am Donnerstag weiter mitteilte, lädt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am selben Tag in die Gemeinde Feldberger Seenlandschaft zu einem Bürgerforum ein. Bereits am Tag zuvor ist Landwirtschaftsminister Till in Torgelow zu Gast, um über Wolf und Biber im Spannungsfeld zwischen Artenschutz und Landnutzung zu reden. Das Forum mit Finanzminister Mathias Brodkorb (beide SPD) zur findet am 29. März in Vitte auf Hiddensee statt.

von dpa

07. März 2019, 13:00 Uhr

«Mir ist dieser direkte Kontakt im Rahmen der Bürgerforen sehr wichtig, denn wir setzen auf Dialog», erklärte Schwesig. Die Foren seien zudem eine gute Gelegenheit für die Mitglieder der Landesregierung, wichtige Vorhaben zu erläutern sowie Fragen und Anregungen mitzunehmen. Die Veranstaltungen in der Reihe «Landesregierung vor Ort» finden in aller Regel zwei Mal im Jahr statt. Themen der Foren im März sind unter anderem Vereinfachungen bei Steuererklärungen für Rentner, die Entwicklung von Gesundheitsfürsorge und Pflege im Land, die Situation an den Schulen oder bezahlbares Wohnen. Unter der Webadresse www.regierung-mv.de/buergerforen können sich Interessierte anmelden, aber auch spontane Besucher seien willkommen, hieß es aus der Staatskanzlei.