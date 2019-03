Regierung : Regierungsmitglieder bei Bürgerforen im ganzen Land

Minister sind immer im Land unterwegs. Doch zwei Mal im Jahr geht das gesamte Kabinett auf Reisen, um sich in Bürgerforen vor Ort den Fragen zu stellen und ihre Politik zu erklären.

von dpa

28. März 2019, 18:42 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und ihre Minister haben am Donnerstag die Reihe «Landesregierung vor Ort» fortgesetzt und zu Bürgerforen im ganzen Land eingeladen. Die Regierungschefin selbst stellte sich in Feldberg in der Mecklenburgischen Seenplatte den Fragen der Bürger. Das Angebot zum Dialog nutzten nach Angaben ihres Sprechers rund 120 Bewohner der Region. In der Gesprächsrunde sei es unter anderem um die Finanzausstattung der Kommunen und um Rentenfragen gegangen. Doch hätten Teilnehmer das Forum auch genutzt, um lokale Probleme anzusprechen wie den Erhalt der Jugendherberge, den Ausbau von Verbindungsstraßen oder Hilfe für ältere Bürger im Umgang mit Ämtern.

Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) informierte in Gadebusch über Nachbarrecht und Vorsorgevollmacht. «Noch immer ist der Irrtum weit verbreitet, dass sich Eheleute im Fall einer Betreuungsbedürftigkeit, etwa in Gesundheitsangelegenheiten, gegenseitig automatisch vertreten können. Dem ist nicht so», machte die Ministerin in einer Mitteilung deutlich. Gebe es keine Vorsorgevollmacht, bestelle das zuständige Amtsgericht eine rechtliche Betreuung. Im Jahr 2018 habe es im Land rund 33 000 Betreuungsverfahren gegeben. Hoffmeister verwies vor den etwa 30 Teilnehmern auf die Broschüre «Das Betreuungsrecht», das von ihrem Ministerium kostenlos bereitgestellt werde.

In Malchin diskutierte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) mit 55 Besuchern des Bürgerforums über Kinderbetreuung, Ehrenamt und Gleichstellung. Dabei verwies sie nach Angaben eines Sprechers auf nach wie vor bestehende Vorurteile und Geschlechterklischees. So hätten zwar über 90 Prozent der 50 männlichen Maschinenbaustudenten in Wismar bereits Jobangebote, nicht aber eine der vier Frauen im Studiengang. Nach ihrer Ansicht könnten mehr gemischte Teams in Unternehmen und Einrichtungen helfen, alte Rollenbilder zu überwinden. Thema der Diskussion war auch die angekündigte Ehrenamtskarte.

Dem Bürgerdialog stellten sich nach Angaben der Staatskanzlei auch Innenminister Lorenz Caffier in Kühlungsborn, Wirtschaftsminister Harry Glawe (beide CDU) in Schwerin, Bildungsministerin Birgit Hesse in Dömitz und Energieminister Christian Pegel (beide SPD) in Rostock.

Landwirtschaftsminister Till Backhaus hatte bereits am Mittwoch in Torgelow mit über 100 Bürgern über Wolf und Biber im Spannungsfeld zwischen Artenschutz und Landnutzung diskutiert. Finanzminister Mathias Brodkorb (beide SPD) will am Freitag in Vitte auf Hiddensee über Vereinfachungen für Rentner bei der Steuererklärung informieren.

Schwesig wertete die Foren als gute Gelegenheit für die Mitglieder ihres Kabinetts, sich dem Dialog zu stellen, wichtige Vorhaben zu erläutern sowie Fragen und Anregungen für ihre Arbeit mitzunehmen. Die Ressortchefs schwärmen in der Regel zwei Mal im Jahr aus, um gezielt an einem Tag die «Landesregierung vor Ort» zu präsentieren.