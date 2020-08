Verkehr : Region Teterow soll bessere Verkehrsanbindung bekommen

Die Region Teterow (Landkreis Rostock) soll besser an das Bahn- und Luftverkehrsnetz angeschlossen werden. Das fordern die Städte Laage und Teterow, der Landkreis und mehrere Unternehmen in einer am Freitag abgeschlossenen Vereinbarung. Ein wichtiger Bestandteil soll eine neue schnelle Bahnanbindung an die Strecke Berlin-Rostock über Lalendorf sein, womit auch Nahverkehr zum Flughafen Rostock-Laage möglich wäre. Rahmenbedingungen dafür würden nun in einer 30 000 Euro teuren Studie untersucht. Die Gesamtinvestitionen werden auf 20 Millionen Euro geschätzt.

Avatar_prignitzer von dpa

28. August 2020, 11:20 Uhr