Parteien : Regionalkonferenz zum CDU-Vorsitz im Norden in Lübeck

Die Regionalkonferenz zur Vorstellung der Kandidaten für den Parteivorsitz der Bundes-CDU wird für die Landesverbände Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern in Lübeck stattfinden. Der genaue Termin stehe aber noch nicht fest, sagte der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion in Kiel, Tobias Koch, am Dienstag. Die insgesamt acht Regionalkonferenzen sollen nach den bisherigen Planungen Mitte bis Ende November veranstaltet werden.

von dpa

06. November 2018, 14:42 Uhr

Die prominentesten Kandidaten für die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel an der Spitze der Bundes-CDU sind die Generalsekretärin der Partei, Annegret Kramp-Karrenbauer, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz sowie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Gewählt wird Anfang Dezember in Hamburg. Außer den Genannten gibt es noch neun weitere Interessenten für den Parteivorsitz.

CDU-Fraktionschef Koch wollte noch nicht sagen, welchen Kandidaten er bevorzugt. Spahn stoße nach seiner Wahrnehmung in Schleswig-Holstein auf nur minimale bis gar keine Unterstützung. Er beobachte an der Basis ein leichtes Übergewicht für Merz. Die Diskussion sei aber noch offen. Eine Telefonkonferenz der Kreisvorsitzenden habe noch kein fundiertes Stimmungsbild in den Kreisen ergeben. Fraktions- und Parteivize Katja Rathje-Hoffmann, auch Landesvorsitzende der Frauen-Union, plädierte klar für Kramp-Karrenbauer.