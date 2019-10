Notfälle : Reh auf der Straße: Autofahrerin überschlägt sich

Avatar_prignitzer von dpa

06. Oktober 2019, 09:34 Uhr

Weil ein Reh die Straße überquerte, hat sich eine 21 Jahre alte Autofahrerin am Samstag bei Wesenberg im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit ihrem Auto überschlagen. Beim Versuch, dem Tier auszuweichen, kam sie von der Bundesstraße ab, wie die Polizei mitteilte. Das Auto kam auf dem Dach zum Liegen. Die Frau klagte über Nackenschmerzen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Wagen entstand ein Totalschaden. Das Reh blieb unverletzt.