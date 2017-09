Kriminalität : «Reichsbürger» schlägt bei Polizeikontrolle um sich

Ein sogenannter Reichsbürger hat bei einer Polizeikontrolle in Hagenow (Landkreis Ludwigslust) um sich geschlagen und die Beamten als Verbrecher beschimpft. Der 32-Jährige sollte wegen eines abgestellten Autos am Sonntag überprüft werden, wie die Polizeiinspektion Ludwigslust am Montag mitteilte. Die Beamten hatten ein offen stehendes, beschädigtes Auto am Straßenrand gefunden, als dessen letzter Halter der 32-Jährige eingetragen war. Der Mann weigerte sich, seinen Ausweis zu zeigen und erklärte, die eingesetzten Beamten nicht als Polizisten zu akzeptieren. Er bekam eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.