Kriminalität : Reifendiebe in Pasewalk auf frischer Tat erwischt

von dpa

erstellt am 02.Okt.2017 | 10:34 Uhr

Zwei Reifendiebe sind in Pasewalk auf frischer Tat ertappt worden. Ein Ueckermünder hatte am Sonntagnachmittag zwei Männer beobachtet, wie sie auf dem Gelände eines Autohauses Reifen entwendeten, teilte die Polizei am Montag in Neubrandenburg mit. Als die Diebe den Mann beobachteten, flüchteten sie mit ihrem Auto samt Diebesgut. Zunächst wurde das Auto in Löcknitz entdeckt, wenig später konnten die Diebe in Grabow am Bahnhof ergriffen werden. Bei den Tätern handelt es sich um zwei 28 und 34 Jahre alte Männer aus Polen. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Die Staatsanwaltschaft wollte am Montag entscheiden, ob die Männer weiter in Polizeigewahrsam bleiben.

Pressemitteilung