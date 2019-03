Gesellschaft : Reihe der Ehrenamt-Messen in MV wird in Stralsund beendet

von dpa

30. März 2019, 03:16 Uhr

Fünf Wochen nach dem Start in Bad Doberan klingt die Reihe der regionalen Ehrenamt-Messe heute in Stralsund aus. Für die letzte der sechs maßgelblich von den DRK-Kreisverbänden organisierten Veranstaltungen hatten sich mehr als 40 Vereine, Verbände und Organisationen angemeldet, um ihr Ehrenamt zu präsentieren und mit Interessenten ins Gespräch zu kommen. Die in jedem Frühjahr landesweit an wechselnden Orten stattfindenden Messen tragen nach Ansicht von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) maßgeblich dazu bei, die Vielfalt des Ehrenamts in Mecklenburg-Vorpommern bekannter zu machen und Netzwerke enger zu knüpfen. Mehr als 80 Prozent der insgesamt knapp 300 Aussteller seien im sozialen Sektor aktiv. Auch für dieses Jahr werde mit rund 13 000 Besuchern der Messen gerechnet.