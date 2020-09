Umwelt : Reinemachen an Mecklenburg-Vorpommerns Küsten

An den Küsten Mecklenburg-Vorpommerns sind am Samstag viele Helfer unterwegs gewesen, um die Stränden voll Müll zu befreien. Allein in Prora auf der Insel Rügen hatten fast ein Dutzend Freiwillige Hunderte Zigarettenstummel, unzählige Plastikteile, Angelschnüre, Einweggeschirr und Lebensmittelverpackungen aufgelesen und in blaue Mülltüten gestopft. «Wir erwarten Erkenntnisse darüber, wie viel Müll hier pro Jahr angespült wird und was genau angespült wird», sagte Organisator und Nabu-Mitglied Birger Buhl der Deutschen Presse-Agentur am Samstag im Binzer Ortsteil Prora. «Wir möchten natürlich, dass alle Leute, alles, was sie an den Strand tragen, auch wieder mitnehmen. Und am besten noch mehr», so Buhl. Gesammelt wurde beispielsweise auch in Rostock und Greifswald

Avatar_prignitzer von dpa

19. September 2020, 16:47 Uhr