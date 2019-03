Tourismus : Reiseanalyse: MV baut Vorsprung auf Bayern aus

Mecklenburg-Vorpommern hat 2018 seinen Vorsprung bei den inländischen Urlaubsreisen auf Bayern ausgebaut. Wie die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen am Mittwoch auf der ITB berichtete, hatten im vergangenen Jahr 5,3 Prozent der insgesamt 70,1 Millionen Urlaubsreisen Mecklenburg-Vorpommern als Ziel. Im Jahr zuvor lag der Anteil noch bei 5,1 Prozent. Gleichzeitig sank der Anteil von Bayern an den Urlaubsreisen von 4,9 auf 4,7 Prozent. In der Hitliste der beliebtesten inländischen Urlaubsländer folgten Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Baden-Württemberg.

von dpa

06. März 2019, 15:35 Uhr

Allerdings sind die Inlandszahlen gering im Vergleich zu den Mittelmeerländern. Unangefochten an der Spitze der deutschen Lieblingsreiseziele liegt Spanien, auf das 13,7 Prozent aller Ferientrips fielen. Es konnte seinen Anteil sogar um 0,6 Prozentpunkte im Vergleich zu 2017 ausbauen. Italien folgte auf Platz 2 mit 8,1 und die Türkei mit 5,1 Prozent. Zur Freude der Nordost-Touristiker ist allerdings ihr Anteil am Tourismuskuchen erstmals größer als der der Türken.