Tourismus : Rekord bei Urlaubsausgaben

Das Geschäft mit den schönsten Wochen des Jahres brummt: Nach Rekordausgaben 2017 ist die Reiselust der Deutschen auch in diesem Jahr groß. Die Experten der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) sehen glänzende Aussichten für 2018, wie aus einer am Mittwoch auf der Reisemesse ITB in Berlin vorgestellten Analyse hervorgeht. Demnach gaben Deutschlands Urlauber im vergangenen Jahr die Rekordsumme von gut 96 Milliarden Euro (Vorjahr: rund 88 Mrd) aus. Auch für dieses Jahr sind die Experten optimistisch.

von dpa

07. März 2018, 15:01 Uhr

Wie im Vorjahr wollen 69 Prozent der befragten Bundesbürger sicher oder wahrscheinlich eine Urlaubsreise unternehmen. Nur 11 Prozent (Vorjahr: 12 Prozent) wollen nicht verreisen. Zudem haben 30 Prozent vor, ihr Urlaubsbudget zu erhöhen. Weniger ausgeben als im Jahr zuvor wollen lediglich 13 Prozent der Befragten.

Laut FUR-Reiseanalyse zieht es die Menschen mehr denn je in die Ferne. 72 Prozent aller Urlaube führten im vergangenen Jahr ins Ausland, so viele wie nie zuvor. Allerdings ist Deutschland selbst mit 28 Prozent weiterhin das wichtigste Reiseziel. Im Ausland steht Spanien unangefochten an der Spitze. 2017 machten den Angaben zufolge 54,1 Millionen Urlauber aus Deutschland 69,6 Millionen Reisen (Vorjahr: 68,7 Mio). Hinzu kamen 82,1 Millionen Kurztrips (Vorjahr: 80,5 Mio.) von 34,3 Millionen Reisenden.

In einigen Reisegebieten sorgt der Massentourismus inzwischen allerdings für Proteste der Einheimischen. Bei den Deutschen scheiden sich die Geister bei der Frage, wie viele andere Touristen sie im Urlaub antreffen möchten. 36 Prozent bevorzugen eher Ziele abseits der Touristenzentren, 32 Prozent zieht es in beliebte Urlaubsgebiete.