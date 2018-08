Notfälle : Rentner stirbt beim Baden in der Ostsee auf Usedom

In Mecklenburg-Vorpommern ist erneut ein Mensch beim Baden ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher erklärte, wurde ein 80 Jahre alter Mann am Sonntag leblos am Strand von Ückeritz (Kreis Vorpommern-Greifswald) auf der Insel Usedom aus der Ostsee geborgen. Mediziner konnten den Rentner nicht mehr retten. Die Frau hatte ihren Mann am Nachmittag als vermisst gemeldet, so dass eine größere Suche lief.

von dpa

26. August 2018, 20:03 Uhr

Weitere Einzelheiten - wie die Todesursache - seien unklar. In den Gewässern im Nordosten sind damit in diesem Jahr nach Angaben der Wasserschutzpolizei bereits mehr als 20 Menschen beim Baden gestorben, etwa doppelt so viele wie 2017.