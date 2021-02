Extremismus : Renz: Kampf gegen Extremismus zentrale Herausforderung

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Torsten Renz (CDU) hat anlässlich des Todestages von Mehmet Turgut erneut die Notwendigkeit betont, rechter Gewalt entschieden entgegenzutreten.

Schwerin | Der junge Kurde war am 25. Februar 2004 in Rostock von der rechtsextremistischen Terrorgruppe NSU ermordet worden, als er an einem Dönerimbiss arbeitete. „Politik, Sicherheitsbehörden, Justiz und Zivilgesellschaft sind verpflichtet, alles zu unternehmen...

