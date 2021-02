Kriminalität : Resolute Bankerin stoppt 10 000-Euro-Betrug

Eine resolute Bankangestellte hat einen Rentner in Rostock vor dem Verlust von 10 000 Euro bewahrt.

Rostock | Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag erklärte, war es der zweite Fall in kurzer Zeit, bei dem aufmerksame Helfer das Geschäft von Trickbetrügern durchkreuzten. Der 86-Jährige hatte am Dienstag einen sogenannten Schockanruf einer Frau erhalten, von d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.