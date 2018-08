Brände : Riesenstall mit Solarmodulen vernichtet

Unbekannte haben in Glasow bei Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Brand mit einem Gesamtschaden von rund 200 000 Euro verursacht. Die Flammen vernichteten am Montagabend einen etwa 50 Meter langen alten Rinderstall, auf dem hunderte Solarmodule montiert aber noch nicht ans Netz angeschlossen waren, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Neubrandenburg sagte. In dem massiven Gebäude waren zwar keine Kühe mehr, aber eine größere Menge Heuballen aus dem Vorjahr.

von dpa

21. August 2018, 11:43 Uhr

«Wir ermitteln wegen Verdachts der Brandstiftung», sagte die Sprecherin. In dem Stall gab es keinen Strom und es fanden keine Arbeiten statt, die ein Feuer hätten auslösen können. Eine Selbstentzündung oder technische Ursache könne ausgeschlossen werden. Unklar sei noch, ob das Feuer fahrlässig oder vorsätzlich gelegt wurde. Mehr als 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Menschen wurden nicht verletzt.