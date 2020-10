Tourismus : Riesenstein soll Gäste nach Altentreptow locken

Der Klosterberg mit dem riesigen «Großen Stein» in Altentreptow bei Neubrandenburg soll zu einem touristischen Ausflugsziel umgestaltet werden. Dafür hat der Vorpommern-Rat 70 000 Euro zugesagt, wie Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann am Donnerstag sagte. Altentreptow, das bis 1939 Treptow an der Tollense hieß und früher zu Pommern gehörte, habe große Teile des Geländes erworben und will es neu gestalten. Dafür habe das Schweriner Wirtschaftsministerium rund eine Million Euro in Aussicht gestellt. «In dem Zuge soll der Riesenfindling auch etwas gehoben werden, damit man ihn besser sieht», sagte Dahlemann.

01. Oktober 2020, 09:25 Uhr