Wirtschaftspolitik : Risikokapital als Starthilfe für innovative Jungunternehmen

Avatar_prignitzer von dpa

13. Februar 2020, 12:27 Uhr

Geld aus Risikokapitalfonds der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft (MBMV) haben auch Firmen der Gesundheitsbranche Mecklenburg-Vorpommerns den Start erleichtert. So erhielt die in Wismar ansässige Varicula Biotec GmbH eine stille Beteiligung über 400 000 Euro. Wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Donnerstag zum Auftakt einer Informationstour durch geförderte Unternehmen mitteilte, flossen 200 000 Euro ins Marketing und 200 000 Euro in technologische Neuerungen. «Über die Beteiligungsfonds können junge Unternehmen mögliche Finanzierungshürden überwinden, um zeitnah intensive Forschung und Entwicklung oder digitale Geschäftsmodelle voranzutreiben», erläuterte Glawe die angestrebte Wirkung der beiden Fonds. Diese waren mit insgesamt etwa 27 Millionen Euro ausgestattet worden.