Buntes : Röbeler Schüler gewinnt Wettbewerb mit 250-Kilogramm-Kürbis

Mecklenburg-Vorpommerns schwerster Kürbis des Jahres 2020 kommt aus Röbel/Müritz (Mecklenburgische Seenplatte). Das Herbstgemüse von Familie Stutz brachte am Sonntag beim Wettbewerb anlässlich des Kürbistages in Alt Schwerin fünf Zentner, also 250 Kilogramm, auf die Waage, wie Agroneum-Leiterin Anke Gutsch sagte. Der Kürbis der amerikanischen Sorte Atlantic Giant, den der zwölfjährige Fiete gepflegt hatte, wurde per Autohänger gebracht und konnte nur mit einem Radlader bewegt werden. Der Schüler und seine Familie holten damit zum dritten Mal in Folge den Sieg bei der traditionellen Herbstveranstaltung des agrarhistorischen Museums.

Avatar_prignitzer von dpa

11. Oktober 2020, 19:39 Uhr