International : Röttgen zu Nord Stream 2: Altmaier widerspricht Verhalten

Außenpolitiker Norbert Röttgen hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) für dessen skeptische Haltung zu Sanktionen gegen Russland kritisiert. Altmaier beschließe seit sechs Jahren Sanktionen gegen Russland wegen der Krim mit, sagte Röttgen am Dienstag in der RTL-Sendung «Guten Morgen Deutschland». «Er steht also mit dieser Aussage im Widerspruch zu seinem Verhalten, das er seit sechs Jahren selber übt.»

Avatar_prignitzer von dpa

08. September 2020, 09:32 Uhr