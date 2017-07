Kriminalität : Roller-Dieb kurz nach Tat gestellt

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

Ein 22-Jähriger hat in Greifswald in der Nacht zum Sonntag einen Motorroller geklaut und ist prompt gestellt worden. Als Beamte den Mann kontrollieren wollten, schmiss er den Roller in einen Busch und floh, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten verfolgten den Mann zu Fuß und konnten ihn in einem Hinterhof stellen. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls. Der Besitzer des Rollers informierte die Polizei am Sonntagmorgen über den Diebstahl - und freute sich, dass er sein Fahrzeug noch am selben Tag wieder bekam.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 16.Jul.2017 | 12:32 Uhr