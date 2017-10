Notfälle : Rollstuhlfahrer bei Sturz auf Fahrgastschiff verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

erstellt am 01.Okt.2017 | 12:34 Uhr

Malchow (dpa/mv) - Bei einem Sturz auf einem Fahrgastschiff ist ein Rollstuhlfahrer am Samstag auf dem Malchower See (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verletzt worden. Der Reha-Patient verletzte sich dabei an Kopf, Rücken und Hüfte, wie die Wasserschutzpolizei am Sonntag mitteilte. Demnach war das Schiff durch erheblichen Wellenschlag eines größeren Sportbootes in Schräglage geraten. Das Sportboot hatte das Fahrgastschiff mit zu geringem Abstand überholt und dabei unvorhersehbar das Tempo erhöht. Dem Schiffsführer des Passagierboots gelang es nicht mehr, ausreichend gegenzusteuern. Gegen den Sportbootfahrer wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr ermittelt.