Brauchtum : Rosenmontagsumzug in Feldberg: Kleinstadt feiert Karneval

Fast die ganze Stadt macht mit beim Karneval in Feldberg. Als einziger Karnevalsverein in MV hält sich der Feldberger an die Tradition des Umzugs am Rosenmontag.

24. Februar 2020, 16:11 Uhr

Närrisches Treiben am Rosenmontag in Feldberg. Der Feldberger Karneval Klub und viele Narren aus Wirtschaft und Verwaltung, Kindergärten, Schulen und Vereinen zogen zu Fuß und mit geschmückten Karnevalswagen durch die Kleinstadt. Das Motto der Narren hieß in diesem Jahr «Charleston, Varieté & Mafia - Karneval in den Goldenen 20ern». Mit dabei war das Landesprinzenpaar Tina und Johannes vom Holzendorfer Faschingsclub 83.

Der Feldberger Karneval Klub mit aktuell 115 Mitgliedern ist seinem Vorsitzenden Carsten Becker zufolge in seiner 55. Saison. Gegründet worden sei er einst von Hannes Hübner, Vater des Schauspielers Charly Hübner, der dem Club 25 Jahre lang als Präsident vorstand. Die Feldberger Jecken feiern den Straßenkarneval stets traditionell am Rosenmontag und nicht am Wochenende zuvor. Stolz ist der FKK auf seine Tänzerinnen: Sie wurden im November Vizelandesmeister im karnevalistischen Tanz.

In Mecklenburg-Vorpommern sind 87 Vereine im Karnevallandesverband organisiert. Der Verband bietet den Vereinen nach den Worten des Landespräsidenten Lutz Scherling Schulungen an, etwa für Büttenreden, für Trainer, Tänzerinnen und Tänzer, für Datenschutz und Steuerrecht. Zudem hätten die Vereine Vorteile bei Versicherungsbeiträgen oder Gebühren für die Gema, die Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte.