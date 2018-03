Immobilien : Rostock: Hochbunker, Reit-Hotel und halbes Dorf versteigert

Ein Hotel mit Reithalle, ein Hochbunker des Bundes und fast 100 Wohnungen einer kleinen Gemeinde an der Mecklenburgischen Seenplatte haben neue Eigentümer. Die Immobilien waren die gefragtesten Angebote am Samstag in Rostock bei der Frühjahrsauktion der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG, wie eine Sprecherin mitteilte.

von dpa

10. März 2018, 17:47 Uhr

Als teuerstes Objekt erwies sich das Ex-Vorzeigehotel eines Klinikbetreibers mit Reitplatz und großzügigen Nebenanlagen in Sommerstorf bei Waren an der Müritz aus den 1990er Jahren. Das Mindestgebot für das 38-Zimmer-Hotel mit modernem Stall lag bei 498 000 Euro. Verkauft wurde es für 590 000 Euro, wie es hieß.

Ein 39 Meter langer und 10 Meter hoher Beton-Hochbunker in Wilhelmshaven (Niedersachsen), der im Notfall für rund 1000 Leute gedacht war, fand ebenfalls einen Erwerber. Das Gebäude mit 50 Räumen hatte der Bund für Zivilschutzzwecke errichten lassen. Für 56 000 Euro sei es verkauft worden, 7000 Euro mehr als der Startpreis. Solche Hochbunker würden vereinzelt angeboten und seien sehr gefragt, sagte ein Sprecher des Auktionshauses.

Zudem haben fast 100 Wohnungen der kleinen Gemeinde Galenbeck an der Mecklenburgischen Seenplatte den Besitzer gewechselt. Der Preis für vier Wohnblocks stieg von insgesamt 475 000 Euro auf 775 000 Euro. Kein Käufer fand sich für ein Haus im Bäderstil am Steilufer von Sassnitz auf der Insel Rügen.