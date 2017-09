Fußball : Rostock kassiert erste Auswärtspleite: 0:2 in Magdeburg

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat nach drei Auswärtssiegen ohne Gegentor in dieser Saison die erste Pleite auf gegnerischen Plätzen kassiert. Die Mecklenburger unterlagen am Samstag mit 0:2 (0:1) beim 1. FC Magdeburg und verpassten vorerst den Anschluss an die Tabellenspitze. Philipp Türpitz mit seinem vierten Saisontor (43. Minute) und Felix Lohkemper (68.) trafen für die Gastgeber, die ihren sechsten Ligasieg in Folge feierten und Rang zwei festigten.