Forschung : Rostock: Polarforscher tagen zum Klimawandel im hohen Norden

von dpa

26. März 2018, 00:30 Uhr

Rund 200 Polarforscher aus 13 Ländern treffen sich heute in der Universität Rostock, um die Auswirkungen des Klimawandels auf die kalten Erdregionen zu diskutieren. Die interdisziplinäre Tagung der Deutschen Gesellschaft für Polarforschung findet erstmals in Rostock statt und dauert bis zum Donnerstag, wie Ulf Karsten, Biologie-Professor am Rostocker Institut für Biowissenschaften, sagte. «Die Erderwärmung spiegelt sich vor allem im hohen Norden wider», erklärte er. «Die große Frage ist: Wie geht es danach weiter, was bringt die Zukunft?» Für Vieles gebe es noch nicht ausreichend Daten, es fehle etwa ein flächendeckendes Messsystem zur Beobachtung des Golfstroms.