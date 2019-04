Verkehr : Rostock und Greifswald schneiden im ADFC-Städtetest gut ab

Die beiden Universitätsstädte des Landes, Rostock und Greifswald, haben beim bundesweiten Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs vergleichsweise gut abgeschnitten. In der Kategorie der Städte zwischen 200 000 und 500 000 Einwohnern, in der 25 Kommunen aufgezeichnet sind, landete Rostock auf Platz 7, wie der ADFC am Dienstag berichtete. In dieser Kategorie gewann Karlsruhe vor Münster und Freiburg. Greifswald landete bei den Städten von 50 000 bis 100 000 Einwohnern auf Platz 6. Hier lagen Bocholt (NRW) und Nordhorn (Niedersachsen) ganz vorne.

von dpa

09. April 2019, 13:08 Uhr

In dem Test konnten Radfahrer ihre Städte in insgesamt 27 Kriterien nach Schulnoten beurteilen. Die Durchschnittsnote lag bei lediglich 3,9 und damit noch mal schlechter als im Vorjahr. So erhielt Rostock die Gesamtbewertung 3,92 und Greifswald 3,45.