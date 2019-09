Gesellschaft : Rostocker erinnern an Wendeherbst 1989

Am kommenden Samstag wollen Akteure der politischen Wende in Rostock an die erste Andacht in der Petrikirche genau vor 30 Jahren, am 5. Oktober 1989, erinnern. Die Veranstaltung stehe unter dem Motto «Veränderung ist möglich», sagte Johann-Georg Jaeger, einer der Initiatoren und Akteur aus der damaligen Zeit. In der Petrikirche soll eine der entscheidenden Wurzeln des Herbstes 1989 in Erinnerung gerufen werden: «Der Prozess der Ökumenischen Versammlung für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung», betonte Jaeger.

29. September 2019, 11:09 Uhr

Deshalb sei es von Bedeutung, dass mit dem Treffen nicht nur Menschen angesprochen werden sollen, die sich schon 1989 engagiert haben. In vier Arbeitsgruppen werde über die Themen Freiheit, Grenzen, Gerechtigkeit und Schöpfungsbewahrung gesprochen. Es sei das Ziel, in den Gesprächen die 30 Jahre alten mutmachenden Erfahrungen mit jungen Leuten zu teilen.