Wissenschaft : Rostocker Fraunhofer-Institut feiert 25-jährigen Geburtstag

Das Fraunhofer Institut für Graphische Datenverarbeitung (IGD) in Rostock hat sich nach Ansicht von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) zu einer weltweit anerkannten Forschungseinrichtung entwickelt. Zudem sei das Institut ein hervorragender Partner für den Technologietransfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft, sagte Glawe am Mittwoch zum 25-jährigen Jubiläum. In dieser Zeit habe sein Ministerium 46 Projekte mit rund 7,7 Millionen Euro gefördert.