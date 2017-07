Kriminalität : Rostocker Fußballfans attackieren Polizei in Lotte

Bei einem Einsatz nach einem Fußballspiel vom SF Lotte gegen Hansa Rostock sind am Samstag mehrere Polizisten von Rostocker Fans angegriffen worden. Wie die Polizei Steinfurt mitteilte, hatten sich die Fußballfans nach Ende des Spiels in einen bereits voll besetzten Linienbus gedrängt und so die Abfahrt verhindert.