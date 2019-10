Soziales : Rostocker Kita aussichtsreich beim Deutschen Kita-Preis 2020

Die Integrative Kita «Kinderhaus am Warnowpark» in Rostock hat es im Wettbewerb um den Deutschen Kita-Preis 2020 unter die 25 deutschlandweiten Finalisten geschafft. Wie die ausrichtende Deutsche Kinder- und Jugendstiftung am Donnerstag berichtete, hatten sich rund 1500 Kitas und lokale Initiativen darum beworben. Bei der Preisverleihung im Mai kommenden Jahres werde die beste Kita mit 25 000 Euro ausgezeichnet, vier Zweitplatzierte erhalten jeweils 10 000 Euro. Das im Stadtteil Groß Klein gelegene Kinderhaus werde nun weitere Unterlagen einreichen, um seine Stärken zu präsentieren. Es folge ein weiterer Auswahlprozess, in dessen Rahmen dann zehn Kitas für die Endauswahl verkündet werden.

Avatar_prignitzer von dpa

10. Oktober 2019, 16:16 Uhr

Nach Internetangaben bietet die Kita des AWO-Sozialdienstes Rostock Platz für 250 Kinder im Alter von 3 Monaten bis zu 6 Jahren. Sie werden in insgesamt 17 festen und altersgemischten Gruppen betreut.