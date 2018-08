Kommunen : Rostocker Konferenz der Marinehauptstädte: Positive Bilanz

Rostocks Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) hat eine positive Bilanz der zweitägigen Konferenz der Marinehauptstädte in der Hansestadt gezogen. «Das Treffen hat gezeigt, wie wichtig es ist, auf kommunaler Ebene über Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten», sagte Methling am Donnerstag. Rostock habe einen wichtigen Beitrag für Sicherheitspartnerschaften und für ein erfolgreiches Miteinander in außenpolitisch schwierigen Zeiten gegeben.

von dpa

09. August 2018, 13:59 Uhr

Die rund 60 Teilnehmer aus Australien, Finnland, Litauen, Montenegro, Norwegen, Polen, Russland, Schweden, Vietnam und Deutschland diskutierten unter anderem über die Bedeutung der Marinen für die Städte und den Aufbau von internationalen Beziehungen mit Hilfe der jeweiligen Marine.