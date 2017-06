Kultur : Rostocker Kunstpreis 2017 ausgeschrieben: 10 000 Euro

Die Arbeiten werden von einer Jury bewertet, die zunächst aus den Bewerbungen eine Vorauswahl der Kandidaten trifft und dann in einem zweiten Schritt den Träger des 12. Rostocker Kunstpreises nominiert. Die Kandidaten werden vom 18. November an in der Kunsthalle präsentiert. Die Preisverleihung ist für den 9. Dezember 2017 geplant.

Kulturstiftung

von dpa

erstellt am 07.Jun.2017 | 14:04 Uhr