Polizei : Rostocker Polizeipräsident Laum in Ruhestand verabschiedet

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat Rostocks langjährigen Polizeipräsidenten Thomas Laum in den Ruhestand verabschiedet. Wie Caffier am Donnerstag in Waldeck bei Rostock sagte, wird die Leiterin des Führungsstabes im Präsidium, Anja Hamann, bis zur Ernennung des Nachfolgers die kommissarische Leitung übernehmen. Der heute 61-jährige Laum hatte seit März 2011 den Posten inne. Er habe sein Amt stets als Dienstleistung am Bürger verstanden und dabei die Idee einer modernen, offenen und in jeder Hinsicht korrekten und bürgerorientierten Polizei verfolgt, erklärte Caffier.

von dpa

23. August 2018, 13:27 Uhr

Laum selbst hatte eine positive Bilanz seiner Tätigkeit seit 1991 gezogen, als er zur Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern stieß. Die Unterschiede zwischen Anfang der 1990-er Jahre und heute bedeuteten einen Quantensprung. So sei etwa die Zahl der im Straßenverkehr im Nordosten ums Leben gekommenen Menschen von mehr als 600 auf unter 100 gesunken, gleichzeitig sei die Verbrechens-Aufklärungsrate von damals unter 30 auf heute über 60 Prozent gestiegen.