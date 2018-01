Kriminalität : Rostocker schießt nach Streit mit Vermieter um sich

Im Streit mit einem Vermieter hat ein 32-Jähriger in Rostock zu Wildwestmethoden gegriffen. Der bisherige Betreiber eines Tattoostudios randalierte am Dienstagabend auf offener Straße in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt und schoss mit einer Schreckschusspistole um sich, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Zwei Passanten erlitten Atemwegsreizungen. Mehrere Beamte konnten den 32-Jährigen stellen und nahmen ihn zur Ausnüchterung in den Gewahrsam mit.