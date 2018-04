Verkehr : Rostocker Steintor-Kreuzung wird vollständig umgebaut

von dpa

03. April 2018, 06:54 Uhr

Mit dem Start der Bauarbeiten am Rostocker Steintor beginnt am Dienstag für Autofahrer in der Hansestadt eine monatelange Geduldsprobe. Die nach früheren Angaben des Verkehrsministeriums in Schwerin größte innerstädtische Kreuzung in Mecklenburg-Vorpommern wird komplett umgebaut. Wie die zuständige Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung (RGS) mitteilte, soll der Verkehr stadtaus- und einwärts grundsätzlich aufrechterhalten werden. «Es werden aber weniger Fahrspuren zur Verfügung stehen», hieß es. Der Umbau soll den Planungen zufolge Ende 2019 abgeschlossen sein, die Gesamtkosten wurden mit rund 6,4 Millionen Euro angegeben.