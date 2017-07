Kriminalität : Rostocker Straßenbahn mit Zwille beschossen: Täter gestellt

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Ein 16-jähriger Rostocker hat am Donnerstagabend eine Straßenbahn mit einer Zwille beschossen und dabei nur knapp einen Fahrgast verfehlt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, habe der Schuss, vermutlich mit einer Metallkugel, eine Fensterscheibe durchschlagen, so dass diese vollständig zersplitterte. Die Bahn musste aus dem Verkehr genommen werden. Die Polizei konnte vier Jugendliche in Tatortnähe stellen. Die Beamten beobachteten den Angaben zufolge noch, wie der 16-Jährige die Schleuder loszuwerden versuchte. Bei der Durchsuchung der Gruppe wurden zudem zwei Teleskopschlagstöcke gefunden, hieß es. Die Ermittlungen werden jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz geführt.

Polizei PM

von dpa

erstellt am 28.Jul.2017 | 12:52 Uhr