Klima : Rostocker Wissenschaftler unterstützen Fridays for Future

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future in MV bekommt Unterstützung aus der Rostocker Wissenschaft. Am Mittwoch wandte sich die Rostocker Gruppe «Scientists for Future» (Wissenschaftler für die Zukunft) an die Öffentlichkeit und stellte ein Klimadiagramm für Warnemünde vor. Demnach ist die Erderwärmung auch in MV bereits spürbar. Am Freitag um 13 Uhr wollen die Wissenschaftler in Rostock gemeinsam mit den Jugendlichen von Fridays for Future auf die Straße gehen.

von dpa

19. Juni 2019, 14:21 Uhr

Aus den von den Wissenschaftlern ausgewerteten Temperaturdaten des Deutschen Wetterdienstes geht hervor, dass die Jahresdurchschnittstemperaturen in Warnemünde seit 1988 fast durchgehend über dem langjährigen Mittel lagen. Besonders stark war die Abweichung in den Jahren 2007, 2014 und 2018, das auch das bislang wärmste Jahr gewesen sei. Mit einem Durchschnitt von 10,7 Grad lag die Temperatur 2,2 Grad über dem langjährigen Durchschnitt von 8,5 Grad.

Die Rostocker Gruppe der S4F besteht nach eigenen Angaben aus 25 Wissenschaftlern der Uni und des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung (IOW), im deutschsprachigen Raum sollen die S4F 26 000 Mitglieder haben.