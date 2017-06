Wohnen : Rostocker Wohnungsunternehmen Wiro stellt Bilanz vor

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Das kommunale Rostocker Wohnungsunternehmen Wiro stellt am Freitag seine Bilanz für das Jahr 2016 vor. Die Wiro ist mit rund 35 500 Wohnungen im Besitz (Stand: 2015) das größte Wohnungsunternehmen des Landes und gehört zu den Top 20 der deutschen Vermietungsfirmen. Im Vorjahr hatte sie einen Bilanzgewinn von 21,8 Millionen Euro erzielt, 14 Millionen davon flossen in den städtischen Haushalt. Das Unternehmen ist außerdem Bauherr aktueller Wohnungsbau-Projekte im Stadthafen und in Warnemünde. Zukünftig will die Wiro in der Rostocker Innenstadt am Werftdreieck rund 750 Wohnungen neu errichten.

von dpa

erstellt am 16.Jun.2017 | 02:53 Uhr