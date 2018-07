Kriminalität : Rostockerin in eigener Wohnung ausgeraubt

Eine 23-Jährige Rostockerin und ihr Besuch sind am Freitagabend in der Wohnung der jungen Frau von drei Männern ausgeraubt worden. Die Täter forderten mit gezogenem Messer von den insgesamt sieben Anwesenden Bargeld und Betäubungsmittel, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Es sei zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen, bei denen die Männer geschlagen und die Bewohnerin mit Pfefferspray verletzt hätten.

von dpa

21. Juli 2018, 10:45 Uhr

Die Täter flüchteten nach Angaben der Polizei mit Bargeld und persönlichen Gegenständen der Geschädigten, konnten allerdings kurze Zeit später gefasst werden. Das Diebesgut sei sichergestellt worden. Gegen die 15- bis 21-jährigen Verdächtigen wird wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.