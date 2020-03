Gesundheit : Rückholaktion aus Deutschland: Balten von Rügen nach Hause

Mit einer Sonderfähre sind mehr als 450 Menschen aus dem Baltikum nach Hause gebracht worden, die wegen der Corona-Krise in Deutschland gestrandet waren. Das Schiff mit 476 Esten, Letten und Litauern kam am Freitag in Lettlands Hauptstadt Riga an. Es hatte am Mittwochabend im Fährhafen von Sassnitz auf Rügen abgelegt. Die Passagiere wurden dann in Zelten auf das Coronavirus untersucht. Reisende aus Estland und Lettland wurden mit ihren Fahrzeugen anschließend von der Polizei zur Grenze eskortiert.

Avatar_prignitzer von dpa

20. März 2020, 09:50 Uhr

Organisiert wurde die Fähre von Estlands Außenministerium. Auf der Hinfahrt nutzten 68 Bundesbürger die Gelegenheit, um nach Deutschland zurückzukehren. Auch im Hafen Klaipeda in Litauen trafen in den vergangenen Tagen mehrere Schiffe mit Balten ein, die in Deutschland gestartet waren. Wegen Reisebeschränkungen hatten viele Esten, Letten und Litauer an der deutsch-polnischen Grenze festgesessen.